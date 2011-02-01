В Тернополе весь общественный транспорт обеспечат GPS

В Тернополе в этом году весь общественный транспорт обеспечат GPS-навигаторами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил городской председатель Сергей НАДАЛ.

По его словам, новшество даст возможность городскому совету составить расписание движения, развесить его на всех остановках и контролировать выполнение этого графика водителями. «Благодаря этому мы также прекратим ралли, когда маршрутки гоняют одна перед другой. Прекратим и такую практику, когда социальная маршрутка приезжает специально на 15 минут позже, чтобы льготники таки садились в коммерческие маршрутки, оплачивали услугу и перевозчик получал доход и с льготника», – сказал С.НАДАЛ.

По его словам, сейчас городской совет ведет переговоры об обеспечении диспетчерского обслуживания коммунального транспорта и маршруток с тремя фирмами: польской Wasko, чешской TR-4 и украинской.

«От двух компаний уже поступило предложение предоставить бесплатно компьютеры и программное обеспечение, а GPS-навигаторы – в лизинг, то есть с рассрочкой на несколько лет. Вместо этого они получат право размещать на остановках и в общественном транспорте табло, которые будут использовать для рекламной информации», – рассказал С.НАДАЛ.

По его словам, мэрия еще не подсчитала смету расходов на воплощение этой идеи, поскольку не решила, с какой именно фирмой будет сотрудничать. Пока лишь принято решение, что за средства городского бюджета будет создана электрическая карта города с нанесением всех улиц и остановок. Также за средства бюджета запланировано оборудовать GPS-навигаторами автомобили скорой помощи.

Перевозчики же будут закупать GPS-навигаторы за свои средства, что предусмотрено требованиями конкурса для обслуживания маршрутов в Тернополе.