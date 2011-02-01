В США отменено свыше 4,4 тысяч рейсов из-за снежной бури

Более 4,4 тысячи авиарейсов отменены во вторник в США из-за снежной бури, бушующей над значительной частью американской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Ряд авиакомпаний заранее сообщили об отмене 2,428 тысячи рейсов на среду, передает агентство. Во вторник в наиболее пострадавшем от непогоды международном аэропорту О`Хара в Чикаго из-за снегопадов, сопровождавшихся ледяными дождями и порывистым ветром, были отменены 800 рейсов.

Крупнейший транспортный узел на юге США, международный аэропорт Форт Уорт в Далласе, был временно закрыт, что привело к отмене более 700 рейсов. Международные аэропорты имени Джона Кеннеди и Ла Гардия в штате Нью-Йорк, а также Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси в общей сложности отменили около 1,42 тысячи рейсов.

Как сообщает Франс Пресс, от снежной бури наиболее пострадают авиакомпании, чьи базы располагаются в аэропортах Чикаго и Ньюарка, в частности, United Airlines, American Airlines и Continental Airlines. По данным метеорологов, снежный циклон, который задержится в США по меньшей мере на трое суток и затронет три четверти американской территории - от региона Нью-Ингленд на северо-востоке США до штата Нью-Мексико на юго-западе.