Концерны GM, Daimler и BMW приостановили производство вблизи Каира

Концерны General Motors, Daimler и BMW приостановили производство автомобилей в Египте из-за опасений за безопасность своих сотрудников, сообщает Auto.lenta.ru.

Сборочные предприятия трех автомобильных компаний находятся неподалеку от Каира, где во вторник, 1 февраля, собралась демонстрация численностью свыше миллиона человек, требующих отставки президента Египта Хосни Мубарака. Концерн Daimler уже попросил 10 своих немецких сотрудников, работающих на местном заводе, по соображениям безопасности вернуться в Германию. Двое работников BMW уже выехали из страны.