Концерны GM, Daimler и BMW приостановили производство вблизи Каира
22:20, 01 февраля 2011Транспорт/Связь
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Концерны General Motors, Daimler и BMW приостановили производство автомобилей в Египте из-за опасений за безопасность своих сотрудников, сообщает Auto.lenta.ru.
Сборочные предприятия трех автомобильных компаний находятся неподалеку от Каира, где во вторник, 1 февраля, собралась демонстрация численностью свыше миллиона человек, требующих отставки президента Египта Хосни Мубарака. Концерн Daimler уже попросил 10 своих немецких сотрудников, работающих на местном заводе, по соображениям безопасности вернуться в Германию. Двое работников BMW уже выехали из страны.
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