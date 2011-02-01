Глава холдинга "Сухой" Погосян возглавит ОАК

Президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Алексей Федоров уволен со своего поста, сообщает "Гудок".

Как сообщил помощник президента России Аркадий Дворкович, его пост займет глава холдинга "Сухой", первый вице-президент ОАК Михаил Погосян. Решение об отставке Федорова стало следствием невыполнения поручений президента России по подготовке инновационных программ госкорпорации.

Напомним, что 27 октября т.г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией» (ОАК) и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов». СП будет заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов», в частности, Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, а также возобновлением производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».