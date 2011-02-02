В США из-за снегопада отменены более 10 тысяч авиарейсов

Число авиарейсов, отмененных в США из-за начавшейся во вторник, 1 февраля, сильной снежной бури, уже превышает 10 тысяч, сообщает в среду интернет-портал об авиационном трафике Flightaware.com, передает РИА "Новости".

Мощный снегопад, который, как ожидается, накроет три четверти территории США, от штата Нью-Ингленд до штата Нью-Мексико, уже серьезно осложнил работу аэропортов страны. По данным интернет-ресурса, около 700 рейсов были отменены в преддверии снежной бури еще в самом начале недели, во вторник было отменено уже более шести тысяч рейсов, что составило 20% от всех запланированных на этот день полетов. Авиакомпании уже отменили почти 3,5 тысячи рейсов, которые должны были состояться в среду. Национальное метеобюро предупреждает, что обрушившийся на США снежный циклон делает перемещение по стране практически "невозможным"и "угрожающим жизни", поэтому жителям страны лучше всего переждать ненастье дома. Как ожидается, снежный циклон задержится в США по меньшей мере на трое суток.

По информации телеканала CNN, президент США Барак Обама подал личный пример гражданам страны, прислушавшись к рекомендациям синоптиков и отложив на один день запланированную на среду поездку в Университет Пенсильвании. В конце минувшей недели Обаме при возвращении в Вашингтон из поездки по штату Висконсин пришлось из-за метели пересесть с вертолета на автомобиль. Однако из-за заносов и гололеда на дорогах в штате Мэриленд кортеж главы государства добирался до Белого дома значительно дольше, чем предполагалось.