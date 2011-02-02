Порт «Южный» в январе увеличил грузооборот на 29%

Фактический показатель грузооборота морского торгового порта «Южный» в январе 2011 г. составил 2 млн. 300 тонн, что на 16,3% больше запланированного и на 29% больше, чем в январе 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

Согласно сообщению, фактический январский показатель по грузопереработке составил 1 млн. 368,7 тыс. тонн при плане 1 млн. 320 тыс. тонн, т.е. на 3,7% больше запланированного и на 16,8% больше января прошлого года.

С начала года у причалов «Южного» обработано 67 единиц флота, на причальных фронтах и комплексе вагоноопрокидывателя – 14 тыс. 878 единиц подвижного состава.

Как сообщал УНИАН, ГП «Морской торговый порт «Южный» в 2010 году увеличило грузооборот на 2,1% по сравнению с 2009 годом – до 18 млн. 220,6 тыс. тонн и на 5,2% по сравнению с планом.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.