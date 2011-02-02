ЛЖД продлила курсирование поезда Ивано-Франковск — Ворохта

Львовская железная дорога (ЛЖД) продляет курсирование ускоренных пассажирских поездов повышенного комфорта второго класса (рельсовые автобусы) № 840/841 и № 842/843 сообщением Ивано-Франковск — Ворохта – Ивано-Франковск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе, планировалось, что данные поезда будут курсировать до конца января, однако курсирование продлено до конца зимнего сезона. Поезда будут курсировать ежедневно, кроме вторника.

В частности, поезд № 840/841 будет отправляться из Ивано-Франковска в 07.37 и прибывать в Ворохту в 09.10. Обратно уезжать из Ворохты в 09.42 и прибывать в Ивано-Франковск в 12.05.

Поезд № 842/843 будет отправляться из Ивано-Франковска в 13.30 и прибывать в Ворохту в 15.18. Обратно отправляться из Ворохты в 16.00 и прибывать в Ивано-Франковск в 17.40.