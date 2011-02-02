Возле парижского аэропорта им. Шарля де Голля столкнулись 50 машин

По меньшей мере 38 человек пострадали в результате крупного ДТП на въезде в парижский аэропорт Руасси (имени Шарля де Голля), сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

По данным Национального центра дорожной информации Франции (Cnir), инцидент произошел рано утром в среду на съезде в аэропорт с магистрали А1. Из-за прошедшего ночью дождя и низкой температуры дорожное полотно покрылось коркой льда и буквально превратилось в каток. Это привело к столкновению около 50 автомобилей. Машины оказались заблокированы на дороге, прибывшей на место полиции и работникам дорожных служб потребовалось несколько часов, чтобы освободить проезд.