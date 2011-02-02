Милиционеров московского метро экипируют детекторами взрывчатых веществ

Управление милиции московского метрополитена выдает своим сотрудникам специальные переносные устройства, позволяющие выявлять взрывчатые вещества у подозрительных граждан. Как сообщает РИА Новости, новые экспресс-анализаторы "Вираж ВВ" позволят обнаруживать взрывчатые вещества у подозрительных граждан на месте. "Взрывчатку милиционеры смогут выявить в подозрительных коробках, пакетах, сумках и бесхозных вещах. Планируется, что такими детекторами будут оснащены все дежурящие на станциях милиционеры", - пояснил руководитель пресс-службы милиции московской подземки.

"Действие новых анализаторов основано на том, что на руках, вещах или одежде подозреваемого всегда остаются следы взрывчатых веществ, которые будут выявлены при экспресс-анализе. Милиционеру остается протереть специальной салфеткой поверхность этих мест, после чего капнуть химреагент из комплекта детектора. Если человек находился в контакте с взрывчаткой или в бесхозных вещах спрятана бомба, то изменение цвета салфетки тут же это покажет", - пояснил руководитель 4-го отдела милиции московского метро. С помощью нового комплекта можно будет определить такие вещества как тротил, тетрил, гексоген и октоген. Представитель управления также отметил, что новая разработка будет применяться милиционерами вместе с использованием служебных собак, обученных искать взрывчатку

Ранее для обнаружения взрывного устройства милиционеры использовали ручные металлодетекторы, которые не могли определить взрывчатку, если в ней не содержались металлические части.