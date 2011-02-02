ОМТП в январе увеличил грузоперевалку на 11,3%

Согласно оперативным данным, перевалка грузов в Одесском морском торговом порту (ОМТП) в январе этого года увеличилась на 11,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, и составила 2 млн. 388,4 тыс. т. Об этом УНИАН сообщили в порту.

В частности, было переработано 1 млн. 035,9 тыс. т сухих грузов и 1 млн. 352,5 тыс. т наливных.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году грузоперевалка в Одесском морском торговом порту снизилась на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, и составила 24,7 млн. тонн. В 2009 году объем перевалки грузов в Одесском морском торговом порту составил 28 млн. 7,1 тыс. тонн, что на 19% или 6 млн. 555,1 тыс. тонн, меньше, чем за 2008 год. ГП «Одесский морской торговый порт» в 2008 году увеличило грузоперевалку на 10,2%, по сравнению с 2007 годом, – до 34 млн. 562 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Одесский порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.