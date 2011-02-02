На юге Чехии столкнулись поезда

Столкновение пассажирского поезда с товарным составом произошло утром в среду на юге Чехии, один человек погиб, 20 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По данным чешского Управления по надзору за железной дорогой, авария произошла в 08.14 утра по местному времени (10.14 мск) рядом с железнодорожной станцией города Водняни. Жертвой столкновения стала женщина. В ближайший госпиталь были доставлены 12 пострадавших пассажиров, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Ведется расследование причин инцидента.