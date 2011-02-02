В 2011 г. РФ удвоит выпуск гражданских магистральных самолетов
17:27, 02 февраля 2011Транспорт/Связь
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Объем производства гражданских магистральных самолетов в РФ в 2011 году вырастет почти в два раза, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Минпромторга Виктор Христенко. "Мы в 2010 году выпустили 12 магистральных самолетов. В 2011 году эта цифра практически удвоится", - сказал Христенко, уточнив, что речь идет о гражданской отрасли.
Что касается военного авиастроения - отмечен существенный рост производства к 2009 году. "Этот же темп закладывается на 2011 год", - цитирует министра РИА Новости.
В целом, по его словам, авиастроение РФ в 2010 г. показало 12%-й рост.
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