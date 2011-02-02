В Сумской области пассажирские перевозки сократились на 9%

В Сумской области за 2010 год пассажирским транспортом перевезено 130,4 млн. пассажиров и выполнено 4 млрд. 162 млн. пасс./км пассажирооборота, что составляет соответственно 91,5% и 101,1% к показателям 2009г.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

Железнодорожным транспортом за 2010 г. отправлено 18 млн. 204,7 тыс. пассажиров, что на 0,8% больше объемов 2009 г.

Услугами автомобильного транспорта, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, воспользовались 84 млн. 991,4 тыс. пассажиров, что на 13,5% меньше, чем за 2009 г.

Троллейбусным и трамвайным горэлектротранспортом за 2010 г. перевезено, соответственно, 21 млн. 232,8 тыс. и 6 млн. 11 тыс. пассажиров, что, соответственно, составляет 108,3% и 89,8% объемов 2009 г.

Всего на рынке транспортных услуг области параллельно с 97 автотранспортными предприятиями работают 526 физических лиц-предпринимателей, которые по договорам с местными администрациями выполняют маршрутные пассажироперевозки.

На маршрутах области частные предприниматели используют 1199 маршрутных автобусов, в том числе, 546 таких автобусов работают в г. Сумы.