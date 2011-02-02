В Сумской области грузоперевозки сократились на 5%

В Сумской области за 2010 год предприятиями транспорта перевезено 4 млн. 328,4 тыс. тонн грузов, что на 5% меньше, чем за 2009 г. При этом грузооборот увеличился на 12,5% и составил 11 млрд. 526,7 млн. т/км.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Сумской области.

В частности, железнодорожным транспортом перевезено 2 млн. 501,7 тыс. тонн грузов или 87,2% к 2009 г. Грузооборот при этом увеличился на 12,3% и составил 11,13 млрд. т/км.

Предприятиями автотранспорта, с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями, за 2010 г. перевезено 1 млн. 826,7 тыс. т грузов, что на 8,3% больше 2009 года. Объем выполненного грузооборота автотранспортом увеличился против 2009 г. на 17,7% - до 395,9 млн. т/км, что обусловлено увеличением расстояния доставок грузов в международном сообщении.