Сумской "Электроавтотранс" начал реализацию программы ремонта троллейбусов

В Сумах на коммунальном предприятии "Электроавтотранс" запущена программа капитального ремонта троллейбусов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, в этом году планируется капитально отремонтировать 6 троллейбусов и для десяти осуществить ремонт, который в дальнейшем будет основой для капитального.

«Стоимость одного такого капремонта составляет около 150 тысяч гривен», –сказал директор предприятия Виктор ЧАЛЫЙ.

По его словам, такая политика является экономически целесообразной, поскольку убытки от возврата подвижного состава с линии вдвое меньше у троллейбусов, прошедших капитальный ремонт. К тому же у отремонтированных троллейбусов расходы запчастей и материалов в 4 раза меньше, чем у не отремонтированных.

«Проведения капремонта сейчас требуют 25 троллейбусов, пробег которых превышает 240 тыс. км. После прохождения капитального ремонта ресурс троллейбусов восстанавливается не менее чем на 5-7 лет», - сообщил В.ЧАЛЫЙ.

По его данным, на начало года на балансе предприятия находится 69 единиц пассажирских троллейбусов, 32 из которых отработали на перевозках свыше 20 лет. В настоящее время средний срок эксплуатации подвижного состава по предприятию составляет 16 лет при нормативе 10 лет.