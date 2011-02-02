Днепропетровск обсудил с ЕБРР условия кредита на строительство метро

Руководство Днепропетровска обсудило с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) условия получения 230 млн. евро кредита на продолжение строительства местного метрополитена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на очередной сессии Днепропетровского горсовета сообщил мэр города Иван КУЛИЧЕНКО.

Он уточнил, что в январе т. г. он встретился в Лондоне с директором Департамента ЕБРР по вопросам инфраструктуры Томасом МАЙЕРОМ.

«В ходе встречи решены практически все технические вопросы для принятия решения о получении кредита. В частности, за средства ЕБРР была начата разработка рабочего технико-экономического обоснования строительства», - отметил И. КУЛИЧЕНКО.

По его словам, главным препятствием для получения кредита остается отсутствие государственных гарантий со стороны Украины.

Мэр заявил, что в случае предоставления госгарантий договор с ЕБРР о кредитовании можно было бы подписать уже в конце мая - начале июня 2011 г.

Справка УНИАН. Первая очередь метро в Днепропетровске протяженностью 7,8 км (6 станций) сдана в эксплуатацию в 1995 г.

Вторая очередь строительства метро протяженностью 4 км (три станции) в Днепропетровске в 2010 г. приостановлена из-за недостаточного государственного финансирования. Для реализации проекта достройки, утвержденного Кабинетом министров Украины, необходимо 2,3 млрд. грн.