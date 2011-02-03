Ж/д транспорт Восточного побережья США парализован снегопадами и ледяным дождем

Как сообщили в среду представители энергетических компаний, обслуживающих Техас, ледяной дождь и вызванное циклоном резкое понижение температуры привели не только к обрыву линий электропередачи, но и к выходу из строя нескольких электроподстанций, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В результате в ночь со вторника на среду на некоторое время без света и тепла остались порядка 3 млн жилых домов. К середине дня среды энергетикам удалось восстановить работу электроподстанций, однако пока не удается восстановить подачу электроэнергии всем потребителям.

Проблемы с подачей электроэнергии привели к серьезным сбоям в работе железнодорожного транспорта на Восточном побережье США. Прервано железнодорожное сообщение между Нью-Йорком, Филадельфией и Бостоном.

В Бостоне из-за снегопада не работает общественный транспорт.

Серьезные проблемы снег вызвал в Чикаго, где полностью закрыт один из крупнейших в мире международных аэропортов - О`Хара, который, как ожидается, возобновит работу не ранее середины дня четверга. Всего же из- за непогоды, затронувшей треть территории США, американские авиакомпании отменили в среду 5,5 тыс рейсов.