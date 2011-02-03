Суд восстановил Херсонский облсовет в составе учредителей аэропорта «Херсон»

Апелляционный хозсуд Киева удовлетворил иск прокуратуры Херсонской области к ООО «Аэропорт «Херсон» по отмене решения учредителей предприятия двухлетней давности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда оставлено без изменений решение Хозяйственного суда Киева по иску прокуратуры Херсонской областной к ООО «Аэропорт «Херсон» о признании незаконными решений собрания учредителей от 12 января 2009 года, которым Херсонский облсовет был исключен из состава участников ООО.

В частности, суд также признал недействительной редакцию устава ООО, согласно которой участниками ООО «Аэропорт «Херсон» стали концерн «Титан» (доля в ООО – 95%) и ООО «Укрлайф» (5%). Государственная регистрация изменений в устав проведена 24 февраля того же года. Согласно заявлениям представителя главного инвестора, 50% долю Херсонского облсовета владельцы аэропорта собирались компенсировать денежными средствами.

Справка УНИАН. 23 ноября 2005 года киевский концерн «Титан» стал победителем инвестиционного конкурса по созданию предприятия на базе областной коммунальной собственности – аэропорта «Херсон».

10 декабря 2005 года 21-я сессия облсовета 4-го созыва постановила создать на базе ОКП «Аэропорт-Херсон» ООО совместно с концерном «Титан», который, должен был инвестировать в аэропорт не менее 5 млн. грн. Балансовая стоимость ОКП, по оценкам на момент создания ООО, была около 4 млн. грн.

Сумма кредиторской задолженности ОКП «Аэропорт «Херсон» на начало декабря 2005 года составляла около 2 млн. грн. Не менее 2 млн. грн. было необходимо предприятию для выполнения условий Госслужбы по надзору за безопасностью полетов (ремонт взлетно-посадочной полосы, здания аэровокзала, установка спецтехники для приема и обслуживания самолетов).

Херсонский областной совет 22 декабря 2006 года отменил свое решение XXI сессии областного совета IV созыва от 10 декабря 2005 года № 517 «Об инвестировании областного коммунального предприятия «Аэропорт-Херсон» о создании совместного с концерном «Титан» предприятия – ООО «Аэропорт Херсон». Такое решение депутаты приняли на основании протеста прокурора Херсонской области от 1 декабря 2006 года.

После данного решения облсовета инвестор, который вложил в аэропорт до 10 млн. грн., подал иск в Хозяйственный суд г. Киева.

12 марта 2008 года сессия областного совета приняла решение об объявлении нового инвестиционного конкурса на целостный имущественный комплекс ОКП «Аэропорт «Херсон».

С 1 апреля 2008 года у ООО “Аэропорт Херсон” истек срок действия сертификата эксплуатанта гражданских аэродромов.

28 ноября 2008 г. Херсонский областной совет решил выйти из состава учредителей ООО “Аэропорт-Херсон”, вернув все имущество предприятия в коммунальную собственность - на баланс КП «Херсонкурорттур», остаток доли инвестора вернуть денежными средствами (до 8 млн. грн.).

С момента принятия решения облсоветом о выходе из состава ООО между облсоветом и концерном «Титан» ведутся судебные разбирательства.

В частности, 12 ноября 2009 года Хозяйственный суд Киева своим решением отказал облсовету в удовлетворении требований о признании незаконным решения собрания учредителей от 12 января 2009 года о выведении его из состава учредителей ООО «Аэропорт «Херсон».

23 марта 2010 года Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением также отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокуратуре Херсонской области, выступавшей на стороне облсовета, о признании незаконным исключения облсовета из состава участников ООО «Аэропорт-Херсон».

Херсонский аэропорт имеет сертификат аэродрома класса В, взлетно-посадочная полоса в состоянии обеспечить прием и отправление воздушных судов класса ТУ-154 и более легких воздушных судов для осуществления грузово-пассажирских авиаперевозок. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час. Пропускная способность пограничного пункта – одновременное оформление одного пассажирского лайнера вместимостью до 100 пассажиров и одного грузового авиасудна вместимостью до 30 тонн.

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 2007 года №668-р Херсонскому аэропорту присвоен статус международного и открыт пункт постоянного пропуска через государственную границу.