Киев изучает выводы международных специалистов о строительстве тоннеля под Днепром

Киев изучает технико-экономическое обоснование строительства тоннеля под Днепром, сделанное международными специалистами. После изучения этих материалов будет принято решение о целесообразности реализации проекта.

Об этом генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгий ГЛИНСКИЙ сообщил в интервью, опубликованном на веб-портале «Киев.Комментарии».

Отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект по строительству туннеля под Днепром, он сказал: «Мы взяли у Европейского банка грант в 216 тысяч евро и провели международный тендер, наняли консультантов, которые сделали технико-экономическое обоснование. Они дали рекомендации в отношении того, насколько это будет эффективно, какая окупаемость этого проекта будет и какая эффективность будет для Киева. Сейчас эти выводы рассматриваются, и я думаю, что будет принято решение, объявлен инвестиционный конкурс на определение инвестора, который будет строить этот туннель».

Г.ГЛИНСКИЙ отметил, что, согласно предварительным выводам экспертов, если этот туннель будет построен и будет введена плата за проезд, то затраты города окупятся только на 20%.

«Остальное – нужно предусматривать из бюджета. Это достаточно дорогостоящий проект. Так, это невыгодно, но в целом, если посчитать, уменьшается нагрузка транспорта и в целом для Киева это выгодно», - убежден руководитель корпорации.

Как сообщал УНИАН, по решению Киевсовета от 2007 года о программе строительства и реконструкции дорожно-транспортных объектов столицы, автомобильный тоннель от площади Победы до станции метро “Левобережная” планируется построить до 2013 г.

Согласно документу, начать строительные работы планировалось в мае 2009 г. Ориентировочная стоимость строительства - 2,5 млрд. грн.

В апреле 2010 года и.о. начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ сообщил, что Концепция нового Генерального плана развития Киева предусматривает строительство в столице ряда транспортных тоннелей. По его словам, они будут выполнять функции как тоннелей, уводящих транспорт из центральной части города, функции тоннелей-дублеров под проезжей частью существующих дорог, и функции транспортных переходов под существующими водными преградами на севере и на юге города Киева.