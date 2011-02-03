Мининфраструктуры утвердило проект реконструкции путепровода через ж/д пути ст. Лозовая

Министерство инфраструктуры Украины утвердило проект реконструкции автодорожного путепровода через железнодорожные пути ст. Лозовая на 928 км участка Харьков – Лозовая Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, соответствующий приказ №13 был подписан 26 января 2011 года.

Согласно утвержденному проекту, сметная стоимость составляет 44 млн. 999 тыс. 374 грн., из которых стоимость строительно-монтажных работ – 33 млн. 894 тыс. 145 грн. Работы по строительству планируется завершить за 1,5 года.

Проект «Реконструкция автодорожного путепровода через железнодорожные пути ст. Лозовая на 928 км участка Харьков – Лозовая Харьковской области разработан проектным институтом «ЮжтрансНИИпроект» и рекомендован к утверждению ГП «Укргосстройэкспертиза» в Харьковской области Министерства регионального развития и строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года ночью произошло разрушение ограждения и пешеходного тротуара путепровода через железнодорожные пути станции Лозовая на 928 км участка Харьков – Лозовая. Железнодорожные пути и кабельные сети в результате падения обломков не были повреждены, жертв и пострадавших не было. После этого был организован объезд транспорта через тоннель под железнодорожным полотном, что не дает возможности пропуска большегрузных машин.

Путепровод построен в начале 1960-х годов. Длина – 250 м, ширина – 7 м, ширина тротуаров – 1,5 м. Находится в собственности «Укразализныци». В 1999 году путепровод был обследован и признан аварийным, в результате чего были введены скоростные ограничения и ограничения нагрузок на дорожное полотно.