Одесский аэропорт приостанавливает отправку ряда рейсов в Египет

С 12 февраля до 19 марта часть авиарейсов из Одесского аэропорта в курортные города Египта отменена, сообщила сегодня УНИАН пресс-секретарь коммунального предприятия «Международный аэропорт «Одесса» Мария ПОПОВИЧ.

По ее словам, «администрация учитывает при этом поступившее уведомление от авиакомпании «Роза ветров» об отмене рейсов самолетов на недельный срок в связи с усложнившейся ситуацией в Египте».

М.ПОПОВИЧ уточнила, что 5 и 6 февраля будут выполнены запланированные рейсы этой авиакомпании из Одессы в Египет и обратно, которыми будут возвращаться на родину украинские туристы.

Что касается выполнения февральских авиарейсов в Египет компанией «Международные авиалинии Украины», то пока никаких уведомлений в адрес администрации Одесского аэропорта не поступало. Сегодня, 3 февраля, из Одессы в Египет будет выполнен очередной авиарейс этой компании, отметила М.ПОПОВИЧ.