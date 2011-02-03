Горсовет разрешил Днепропетровскому речному порту построить элеватор

Депутаты Днепропетровского городского совета на очередной сессии 2 февраля приняли решении разрешить Днепропетровскому речному порту построить элеватор для накопления и переработки зерна в объеме 50 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению горсовета, объект будет расположен на участке площадью 7,4 га по ул. Гаванской, который находится в землепользовании порта.

Днепропетровский речной порт входит в состав Акционерной судоходной компании "Укрречфлот".

Справка УНИАН. АСК «Укрречфлот» занимается предоставлением услуг по транспортировке грузов морскими и речными путями, их переработке и хранению, судостроением, ремонтом судов. Имеет флот из около 150 судов. В компанию входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский, Черниговский речные порты, Запорожский, Херсонский судостроительно-судоремонтные заводы.