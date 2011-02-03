Харьков и Варшава начинают сотрудничество в авиационной отрасли.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, делегация Харькова во главе с секретарем Харьковского городского совета Александром НОВАКОМ во время пребывания с официальным визитом в Республике Польша в рамках подписания Соглашения о побратимстве и сотрудничеству между Харьковом и Варшавой встретилась с руководством государственного предприятия по обслуживанию аэропортов Warsaw Airport Services Sp.o.o.

Стороны отметили, что существует реальная перспектива начала сотрудничества в сфере обеспечения обслуживания самолетов и пассажиров в международном аэропорту «Харьков», а также в организации стажировки для сотрудников Харьковского аэропорта. В комплексе вопросов обслуживания пассажиров и самолетов рассматривалась возможность установления прямого авиасообщения между Харьковом и Варшавой.

Участники встречи обменялись опытом в сфере управления городским транспортом и обсудили идеи относительно развития транспортной системы в современных мегаполисах, каковыми являются Варшава и Харьков.