Компания ВОЛЯ запустила в Черкассах цифровое телевидение

Компания ВОЛЯ с 1 февраля осуществила коммерческий запуск пакетов цифрового телевидения в городе Черкассы.Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

«Черкассы стали еще одним украинским городом, где благодаря ВОЛЕ привычная услуга доступа к телевизионным программам теперь доступна в современном цифровом формате, отвечающем самым высоким международным стандартам», - отметила она.

В настоящее время, по данным А.СИГДЫ, компания ВОЛЯ предоставляет услугу цифрового телевидения в 8 городах Украины: Киеве, Львове, Харькове, Полтаве, Виннице, Севастополе и Симферополе, а также Черкассах.

Черкасские телезрители смогут смотреть в общей сложности более 140 программ со всего мира в цифровом качестве изображения и звука. ВОЛЯ предложила два пакета основной подписки: базовый пакет «Україна і світ», в который входит 83 канала; расширенный пакет «Всесвіт» - 119 каналов. Также абоненты смогут выбрать дополнительные тематические пакеты: «Планета знань», «Стиль життя» и «Меломан», а также премиальные пакеты «Кіно», «Спорт» и «Нічний».

Абоненты, которые подключатся в феврале, смогут воспользоваться специальным предложением и выбрать пакет «Базовий Промо» на все ТВ в квартире или пакет «Розширений Промо» на все ТВ в квартире по акционным тарифам.

Президент компании ВОЛЯ Сергей БОЙКО отметил, что согласно проведенному компанией анализу пожеланий абонентов в Черкассах, «цифровой формат телевизионной услуги быстро вытеснит устаревший аналоговый формат». Это связано с тем, что внедрение компанией ВОЛЯ новейших цифровых технологий не только обеспечит всем абонентам качественное изображение, но и расширит возможность выбора телеканалов и пакетов программ, что является основным ожиданием абонентов.

С.БОЙКО также сообщил, что в этом году компанией запланирован запуск цифрового телевидения еще как минимум в 3-4 городах. По его словам, для компании важно обеспечить для клиентов в каждом регионе высокое качество предоставляемых услуг, качественное обслуживание, надежность и ценовую доступность.

«И на сегодня комплекс услуг, предлагаемый ВОЛЕЙ, является действительно оптимальным с точки зрения «цены+наполнения+качества», - считает он.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.