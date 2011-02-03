Внутренние рейсы в «Борисполе» в мае переведут в терминал В

Внутренние рейсы на вылет в «Борисполе» в мае т.г. планируется перевести из терминала А в международный терминал В аэропорта. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник аэропортового комплекса «Борисполя» Сергей ГОМБОЛЕВСКИЙ. По его словам, при этом терминал А будет работать только для внутренних рейсов на прилет.

Он также сообщил, что в ближайшее время в терминал F «Борисполя» (начал работу осенью 2010 г.) будут переведены 50% международных рейсов, остальные 50% будут по-прежнему обслуживаться в терминале В. По данным С.ГОМБОЛЕВСКОГО, уже на данное время в терминале F обслуживается около 40% рейсов. «Мы смотрим по объему пассажиров, мы хотим в ближайшее время довести до 50%», - отметил начальник аэропортового комплекса.

В частности, в терминал F переведут компании «Люфтганза», «Роза Ветров», Air Arabia. Кроме того, ведутся переговоры по переводу туда московских направлений рейсов российских компаний.

Напомним, в будущем планируется, что строящийся в «Борисполе» терминал D будет использоваться для обслуживания международных регулярных рейсов, терминал F — чартерных рейсов, в терминал В будут переведены внутренние рейсы.