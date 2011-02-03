Парламент изменил закон о контроле в пунктах пропуска через границу

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении предварительного документального контроля в пунктах пропуска через таможенную границу”

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 251 из 415 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что товары, которые перемещаются через таможенную границу Украины, кроме таможенного контроля могут подлежать государственному санитарно-эпидемиологическому, ветеринарно-санитарному, фитосанитарному, экологическому, радиологическому контролю, контролю за перемещением культурных ценностей и другим предусмотренным законодательством видам контроля.

Таможенное оформление товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины, завершается лишь после осуществления установленных законодательством Украины для каждого товара видов контроля.

В соответствии с законом, порядок осуществления контроля и засвидетельствования его результатов устанавливаются органом государственной власти, уполномоченным на выполнение этого вида контроля.

В пунктах пропуска через границу государственный санитарно-эпидемиологический, ветеринарно-санитарный, фитосанитарный, экологический контроль отдельных товаров и контроль за перемещением культурных ценностей, которые ввозятся на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита), осуществляются таможенными органами в форме предварительного документального контроля.

Перечни товаров (с описанием и кодом в соответствии с УКТ ВЭД), которые подлежат государственному контролю (в том числе в форме предварительного документального контроля) в случае перемещения через таможенную границу Украины, и порядок осуществления предварительного документального контроля утверждает Кабинет Министров. Предложения по внесению изменений в отмеченные перечни подаются Кабинету Министров органами государственной власти, уполномоченными осуществлять соответствующий контроль.

Кроме того, вносятся изменения в статью 21 Закона «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей». В частности, предусматривается, что в пунктах пропуска через государственную границу Украины контроль за ввозом на таможенную территорию Украины культурных ценностей (в том числе с целью транзита) осуществляется таможенными органами в форме предварительного документального контроля. Порядок осуществления предварительного документального контроля таких товаров утверждается Кабмином.

Вносятся изменения и в Закон «О беспечности и качестве пищевых продуктов». Предусмотрено, что в пунктах пропуска через государственную границу ветеринарный или санитарный пограничный контроль отдельных пищевых продуктов, которые ввозятся на таможенную территорию Украины (в том числе с целью транзита), осуществляется таможенными органами в форме предварительного документального контроля. Перечень пищевых продуктов, которые подлежат предварительному документальному контролю, и порядок его осуществления утверждаются Кабинетом Министров.

Законом предусмотрено, что он вступает в силу через 90 дней после его опубликования.