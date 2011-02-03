«Датагруп» увеличивает ёмкость внешних интернет-каналов

В рамках развития и модернизации собственной сети «Датагруп» расширила ёмкость интернет-канала в направлении одной из крупнейших точек обмена трафиком DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange) во Франкфурте. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Датагруп» подключилась к DE-CIX в апреле 2008 года.

По состоянию на 1 февраля 2011 года ёмкость включения расширена на 10 Гбит/с и составляет 30 Гбит/с.

Текущее расширение позволит компании осуществлять прямой обмен с сотнями операторов, которые являются участниками DE-CIX, оптимизировать маршруты передачи данных. В данный момент DE-CIX обслуживает 350 клиентов из более чем 40 стран.

Для клиентов подобная оптимизация отразится на уменьшении задержек, даст максимально возможную скорость скачивания с зарубежных интернет-ресурсов, подключенных в DE-CIX.

Помимо подключения к DE-CIX, «Датагруп» имеет включение в точку обмена в Амстердаме AMS-IX ёмкостью 10 Гбит/с, а также высокоскоростные подключения к другим западным и российским операторам.

После увеличения ёмкости включения в DE-CIX, ёмкость всех внешних интернет-каналов компании составляет 100 Гбит/с.

В 2011 году «Датагруп» планирует заметно расширить присутствие на точках обмена трафика в Европе, что позволит удовлетворить стремительно растущий спрос на качественный Интернет внутри страны.

Справка УНИАН. Компания "Датагруп" образована 10 лет назад. Абонентская база насчитывает более 61 тыс. абонентов широкополосного доступа в Интернет и около 104 тысячи телефонных абонентов. Протяженность собственной волоконно-оптической DWDM-сети составляет 10 838 км. Протяженность волоконно-оптических внутренних городских сетей составляет 3220 км.

На сегодняшний день компания обслуживает как юридических, так и частных клиентов, предоставляя полный спектр услуг. Компания имеет 34 офиса в 19 городах Украины.

Согласно предварительной финансовой отчётности, прибыль компании «Датагруп» в 2010 году составила 16,3 млн. грн., чистый доход (без НДС) - 409 млн. грн. (393,2 млн. грн. — в 2009 году).