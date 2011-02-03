График строительства терминала D в «Борисполе» выдерживается — Колесник

График работ строительства терминала D в аэропорту «Борисполь» выдерживается. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава Государственной авиационной службы Украины Анатолий КОЛЕСНИК.

«Фактически график работ выдерживается. Если и есть небольшое отставание, оно связано с погодными условиями, я думаю, что общими усилиями мы войдем в график», - сказал он.

В свою очередь, гендиректор «Борисполя» Борис ШАХСУВАРОВ отметил, что проблем с финансированием строительства нет, как и проблем с оплатой подрядчику строительства — турецкой компании.

Одновременно, по некоторым данным, имеющимся в распоряжении УНИАН, строительство терминала планируется завершить не в конце 2011 г., как планировалось, а в начале 2012 г.

Напомним, в 2010 г. отставание от графика составляло сначала 4, затем — 2 месяца. Тем не менее, планировалось, что терминал D аэропорта «Борисполь» сдадут в эксплуатацию в октябре-ноябре 2011 года.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.

Аэропорт имеет две взлетно-посадочных полосы: 4000 м и 3500 м.

В 2008 г. был определен победитель тендера на строительство этого терминала - турецкая группа «Догуш Иншаат» (консорциум «Dogus/Alarko/YAD»). В ноябре 2008 г. официально начато строительство. Стоимость контракта - 377 млн. долл., из них 167 млн. долл. японской кредитной линии и 210 млн. долл. собственных средств ГП МА “Борисполь”. Кабинет министров Украины в мае 2009 г. определил турецкую компанию «Догуш Иншаат» ответственной за строительство терминального комплекса D государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства составит 1500 пас./час/пик, а введение в эксплуатацию терминала вместе с имеющимися мощностями аэропорта обеспечит обслуживание «Борисполем» 8,1 млн. пассажиров в год.