Microsoft расширил доступность бесплатного офисного пакета в Украине

Корпорация Microsoft объявила о доступности в Украине и расширении функций бесплатного офисного пакета Office Web Apps, тестирование которого в стране было возможно с лета прошлого года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

Теперь украинцам в бесплатном режиме доступен весь набор функций Office Web Apps. В частности, пользователи, имеющие учетную запись Windows Live, могут прямо в браузере просматривать, редактировать и обмениваться документами, даже если на их компьютере не установлен Office 2010. Кроме этого, пользователи популярной социальной сети Facebook, которые пользуются его новой системой обмена сообщениями, могут просматривать документы Microsoft Word, Excel и PowerPoint прямо на странице Facebook. Просмотр и обмен информацией доступен с разных устройств, сетей и платформ.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.