Мининфраструктуры просит Азарова помочь решению проблем в портах

С целью решения критической ситуации с оформлением и вывозом контейнеров, сложившейся в Ильичевском и Одесском портах Украины, Министерство инфраструктуры Украины обратилось к премьер-министру Украины с письмом с просьбой содействовать решению ситуации. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, кроме того, Государственной службой морского и речного транспорта подготовлено повторное обращение в Государственную таможенную службу с просьбой предоставить разъяснения по ситуации и способствовать ускорению таможенного оформления контейнеров в портах.

По данным министерства, время оформления одного контейнера в обоих портах продолжает превышать 10 часов, что угрожает стабильной работе портов и предприятий всех форм собственности. По состоянию на конец дня 2 февраля в Одесском порту в ожидании таможенного оформления более двух суток находилось 120 автомашин, груженных импортными контейнерами. На складах порта находится около 5 тыс. контейнеров с импортными грузами – и их количество постоянно растет. Как отмечают в министерстве, это грозит невозможностью уже в ближайшее время принимать суда-контейнеровозы в связи с превышением норм единовременного хранения на складах контейнерных терминалов порта.

Кроме того, по состоянию на утро 3 февраля в Ильичевском порту в ожидании таможенного оформления более двух суток находится 251 автомашина, а среднее время оформления одного контейнера составляет более 11 часов.

Согласно данным министерства, которое ссылается на информацию экспедиторских и брокерских компаний, работающих в портах, основные проблемы с задержкой контейнеров, в частности, транзитных, заключаются в отказе со стороны таможни в оформлении определенных наименований грузов и отсутствии с их стороны каких-либо официальных разъяснений относительно ситуации.

«Порты уже получили многочисленные предупреждения от клиентуры о переориентации транзитных контейнеров в порты Российской Федерации, Грузии, Румынии, Прибалтики и сокращении отправок импортных контейнеров через украинские порты», - подчеркивают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, вчера представители профсоюзов таможенных брокеров и перевозчиков, работающих в Одесском и Ильичевском портах, обратились к властям с просьбой о содействии в обеспечении бесперебойного пропуска грузов через порты региона, в которых, по их утверждению, представители контролирующих служб действуют «по коррупционной схеме».

В частности, сообщалось, что «поступила команда платить таможенникам неофициально наличными за каждый вывозимый контейнер: за проходной транзит – 300 долл., за внутренний транзит – 200 долл., за импорт (растаможку) – 500 долл.».