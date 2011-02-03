Каждый пятый мобильный терминал в мире является подделкой - УГЦР

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) призвал быть осторожными при приобретении мобильных терминалов, чтобы не натолкнуться на подделку. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Согласно сообщению УГЦР, недавно некоторые СМИ распространили информацию, в которой шла речь о широкомасштабном распространении подделок мобильных телефонов. Директор одной из компаний-производителей мобильных терминалов утверждает, что каждый пятый телефон в мире является подделкой. Причем, центры производства таких трубок есть не только в Азии, но и в Латинской Америке и даже в Европе.

По данным одной из аналитических компаний, которая исследовала рынок в 3-м квартале 2010 года, вместе с увеличением на 35% продаж мобилок выросло на 20% и количество контрафактной продукции.

Залог успешной реализации этих „фальшивок”, как известно, кроется в дешевизне трубок, а также в умении подпольных мастеров в кратчайшие сроки выводить на рынок клоны лучших находок известных марок. Подобные „бренды” можно приобрести и в Украине.

Чтобы уберечь граждан от проблем, которые могут возникнуть при пользовании таким терминалом, УГЦР предостерегает от покупки не сертифицированной продукции, которая может быть опасной для здоровья пользователя.

Как отметили в УГЦР, «кроме некачественных комплектующих, аккумуляторов, которые могут взорваться, появляются и угрозы в виде вредных программ». О таких фактах не раз сообщали отечественные СМИ. Этого можно избежать лишь при условии приобретения сертифицированных товаров.

Как сообщил начальник Испытательного центра УГЦР Дмитрий БУНИЙ, в 2010 году УГЦР осуществил сертификацию и выдачу соответствующих документов на 40 моделей радиотелефонов системы сотовой связи.

Определенную позитивную роль в защите потребителей от подделок сыграли и новые процедуры, которые регулируют порядок ввоза в Украину и реализации телефонов. Благодаря этому, доля легально ввезенных мобильных телефонов на рынок Украины, по оценками аналитиков, достигла 92-97%.