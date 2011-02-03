Работникам «Вадан Ярдс Океан» выплачено 2,169 млн. грн.

После проверки, проведенной прокуратурой Корабельного района Николаевской области, работникам ЗАО «Вадан Ярдс Океан» было выплачено 2 млн. 169 тыс. грн. задолженности по зарплате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В ходе проверки прокуратуры были обнаружены нарушения трудового законодательства со стороны должностных лиц ЗАО «Вадан Ярдс Океан». Так, по состоянию на 10 января 2011 г., задолженность предприятия по выплате работникам заработной платы составляла 6 млн. 566,7 тыс. грн. После вынесенного предписания 31 января часть задолженности была выплачена сотрудникам предприятия.

Справка УНИАН. ПАО «Вадан Ярдс Океан» (г. Николаев) - одно из крупнейших предприятий в судостроительной отрасли Украины. В сентябре 2000 года контрольный пакет акций ОАО «Судостроительный завод «Океан» был приобретен голландской фирмой «Дамен Шипярдс Групп». В настоящее время контрольный пакет акций принадлежит судостроительной группе Wadan Yards.

Компания строит контейнеровозы, универсальные сухогрузные суда, буксиры-снабженцы ледового класса, танкеры-химовозы, балкеры, грузовые суда большой грузоподъемности и такие уникальные суда, как многоцелевой понтон и супертанкер внутреннего плавания.

По данным ГКЦБФР, по состоянию на апрель 2010 года, 98,737% акций ПАО «Вадан Ярдс Океан» принадлежало ООО «Торговый дом – АЭЛИТА» (Россия).