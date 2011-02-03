Ключевым элементом работы кибермошенников стали SMS-сообщения
Согласно ежемесячному обзору вирусной активности, проводимому специалистами "Лаборатории Касперского", январь 2011 года
был отмечен ростом количества мошеннических схем, применяемых злоумышленниками. При этом ключевым элементом большинства схем работы кибермошенников стали SMS-сообщения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Так, на ряде сайтов пользователям предлагалась возможность обновить популярный браузер Internet Explorer, однако процесс "установки" неожиданно завершался необходимостью "активировать" ПО с помощью SMS-сообщения, отправленного на указанный премиум-номер. В обмен на определенную сумму, потраченную на SMS, пользователь получал ссылку на официальный ресурс, с которого Internet Explorer 8 распространяется совершенно бесплатно.
Похожую схему использовали с помощью SMS и мошенники, которые пытались заработать на «распространении продуктов «Лаборатории Касперского»: на сайте, название которого отличалось от kaspersky.ru всего на одну букву, пользователям предлагалось скачать "новогодний подарок" - бесплатный Kaspersky Internet Security 2011. Однако вместо подарка в систему попадал зловред, который перезагружал компьютер и после этого показывал "счастливчику" сообщение о выигрыше телефона Samsung Galaxy S. Для получения "приза" требовалось отправить SMS-сообщение, которое, естественно, оказывалось платным.
Кроме того, часто в январе жертвами злоумышленников становились владельцы мобильных телефонов. Пройдя по полученной в SMS-сообщении ссылке на "виртуальную открытку", пользователь активировал троянскую программу, которая отправляла SMS на номер, используемый оператором связи для перевода денег с одного счета на другой. В результате подобной операции пользователь лишался части средств на своем счете.
Также атаки через Twitter, ставшие популярными в декабре 2010 года, не потеряли свою актуальность и в начале этого года: за ссылками, укороченными при помощи сервиса goo.gl, скрывались фальшивые антивирусы, предлагающие пользователю заплатить за удаление "найденных" вредоносных программ.
Справка УНИАН. "Лаборатория Касперского" - крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. Компания входит в четверку крупнейших мировых производителей программных решений для обеспечения информационной безопасности.
"Лаборатория Касперского" представляет собой группу компаний с центральным офисом в Москве. В 2009 году оборот компании составил 391 млн. долл.
С сентября 2005 года работает офис «Лаборатории Касперского» в Украине (г. Киев). С 1 марта 2010 на его базе сформирована новая бизнес-единица компании – Восточноевропейский офис, который обеспечивает присутствие компании в Беларуси, Украине, Молдове, Румынии, Болгарии, Литве, Латвии, Эстонии, Греции, Кипре, Македонии, Албании, Сербии, Хорватии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении.