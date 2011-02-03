В «Борисполе» психологи МЧС окажут помощь возвращающимся из Египта

В аэропорту "Борисполь" гражданам Украины, которые будут возвращаться из Египта, в случае необходимости будут оказывать помощь психологи МЧС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, будет работать оперативная служба, а также будут подготовлены автобусы для перевозки людей в Киев.

4 февраля во исполнение распоряжения Кабинета Министров во взаимодействии с Министерством иностранных дел МЧС осуществит эвакуацию граждан Украины из Египта. Ориентировочно в 12 часов в аэропорту "Борисполь" приземлится самолет с гражданами, которые обратились в Посольство Украины в Египте с просьбой выехать домой.

Следующий рейс запланирован на субботу, 5 февраля.

В пятницу в Украину должны вернуться 167 человек, в субботу - 186.

Работу оперативных служб в аэропорту будет координировать заместитель руководителя МЧС Андрей БОНДАРЕНКО.