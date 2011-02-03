"Укравтодор" закупит у "АвтоКрАЗа" 64 автомобиля

Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» в 2011 году планирует закупить у холдинговой компании «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) 64 автомобиля.

Об этом журналистам сообщила пресс-служба холдинга.

По их данным, ХК «АвтоКрАЗ» посетил председатель правления Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины» Сергей СТЕЛЬНЯКОВИЧ.

В ходе переговоров между С.СТЕЛЬНЯКОВИЧЕМ и генеральным директором холдинга Сергеем САЗОНОВЫМ был обсужден ряд вопросов, связанных с развитием дальнейшего сотрудничества.

С.СТЕЛЬНЯКОВИЧ подтвердил готовность приобрести в текущем году 64 автомобилей КрАЗ для оснащения ими подразделений облавтодоров. В основном, это будут комбинированные дорожные машины на базе самосвала КрАЗ-65055 со снегоуборочным и солеразбрасывающим оборудованием.

Справка УНИАН. Холдинговая компания "АвтоКрАЗ" выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

"АвтоКрАЗ" в 2010 г. по сравнению с 2009 г. в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1 002 шт., и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1 063 шт.