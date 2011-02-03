ГАИ Винницкой области оштрафована почти на 600 тыс. грн.
19:30, 03 февраля 2011Транспорт/Связь
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Госинспекция по контролю за ценами в Винницкой области в 2010 году оштрафовала Управление Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Винницкой области почти на 600 тыс. грн.
Об этом идет речь в сообщении Госинспекции по контролю над ценами в Винницкой области.
В ходе проверки Управления ГАИ в Винницкой области установлено не обоснованное завышение платы за оформление регистрационных документов и документов на право управления транспортными средствами и завышение стоимости техосмотра автомобилей, которые перевозят опасные грузы.
В результате нарушения госдисциплины цен УГАИ получило 199,6 тыс. грн. необоснованной выручки. Общая сумма экономических санкций составила 598,8 тыс. грн.
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