Абонентская база Дата-центра ВОЛЯ в 2010 году выросла на 38%

Абонентская база Дата-центра ВОЛЯ в 2010 году выросла по сравнению с 2009 годом на 38% – сегодня на технических площадках Дата-центра размещено свыше 2 тыс. серверов.

Об этом УНИАН сообщила руководитель PR-отдела компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Она отметила, что такие темпы роста абонентской базы в 2010 году связаны прежде всего с реализацией ряда направлений, над которыми работал Дата-центр ВОЛЯ в 2010 году: увеличение пропускной способности каналов, расширение общей емкости серверных комнат, повышение надежности и оптимизация торгового предложения в соответствии с запросами растущих проектов и др.

Дата-центр ВОЛЯ является на сегодня крупнейшим украинским коммерческим дата-центром, созданным для обеспечения стабильной и надежной работы интернет-проектов различных уровней сложности, клиентами которого являются компании из разных регионов Украины, в частности тех, где ВОЛЯ предоставляет комплекс телекоммуникационных услуг, а также компании из ближнего и дальнего зарубежья, желающие быть ближе к отечественным пользователям Интернета.

Эксперты Дата-центра отмечают, что доля абонентов, развивающих серьезные коммерческие проекты, в прошлом году значительно выросла, и потребности таких проектов в каналах связи, объемах услуг и надежности существенно повысились. Учитывая эту тенденцию, Дата-центр ВОЛЯ в течение 2010 года улучшил конфигурацию предлагаемых серверов и наполнение тарифных планов, повысил объемы зарубежного трафика. Кроме того, была построена отдельная оптическая линия в UA-IX, а также увеличена пропускная способность украинских и зарубежных каналов. Суммарная емкость внешних каналов в настоящее время составляет 36 Гбит/с, а суммарная ширина каналов, подключенных к UA-IX, – 80 Гбит/с.

В начале нового бизнес-сезона Дата-центр ВОЛЯ ввел в эксплуатацию новую систему видеонаблюдения от компании Axis – лидера в области сетевого видео. Благодаря этому повысился уровень безопасности хранения информации.

Как сообщила А.СИГДА, по результатам проведенного в конце прошлого года опроса, уровень лояльности абонентов к дата-центру ВОЛЯ составил 8,86 балла по 10-балльной шкале. Сегодня в Дата-центре ВОЛЯ обеспечивается показатель времени бесперебойной работы 99,98% (в настоящее время это эталонный для дата-центров показатель), в Дата-центре созданы необходимые климатические условия и распределенные отказоустойчивые решения с возможностью дублирования серверов на двух независимых технических площадках.

Дата-центр ВОЛЯ имеет четыре серверные комнаты общей емкостью более 10 тыс. юнитов для размещения проектов различных уровней сложности. При этом одна из серверных – серверная VIP-класса, в которой обеспечивается повышенный уровень надежности.

Справка УНИАН.Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением серверов на специально оборудованной технической площадке и подключением их к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.