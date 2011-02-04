Пожар заблокировал движение поездов по монорельсе из центра Токио в аэропорт Ханэда

Движение монорельсовой линии, соединяющей центр Токио с международным аэропортом Ханэда, было сегодня остановлено из-за пожара на одной из подстанций, сообщают "Вести.Ru".

По информации пожарного управления японской столицы, в результате возгорания никто не пострадал. Устранить возгорание и восстановить движение по ветке удастся только через час. В настоящий момент на эстакадных перегонах без движения стоят 3 поезда.