Пожар заблокировал движение поездов по монорельсе из центра Токио в аэропорт Ханэда
10:12, 04 февраля 2011Транспорт/Связь
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Движение монорельсовой линии, соединяющей центр Токио с международным аэропортом Ханэда, было сегодня остановлено из-за пожара на одной из подстанций, сообщают "Вести.Ru".
По информации пожарного управления японской столицы, в результате возгорания никто не пострадал. Устранить возгорание и восстановить движение по ветке удастся только через час. В настоящий момент на эстакадных перегонах без движения стоят 3 поезда.
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