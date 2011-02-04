Mercedes-Benz начинает производство электромобилей

Концерн Daimler начал мелкосерийное производство электромобиля на топливных ячейках Mercedes-Benz B-Class F-Cell.

Как сообщает пресс-служба немецкого концерна, первая партия из 200 автомобилей будет отгружена покупателям в Европе и США в начале будущего года. Экологически чистый транспорт использует для получения электроэнергии сжатый водород, поступающий из специальных баков в топливные ячейки. Ее потребляет электродвигатель мощностью 136 л.с., развивающий 290 Н·м крутящего момента. B-Class F-Cell может проехать до 400 километров без дозаправки водородом, а единственным продуктом распада топлива является вода.

В ознаменование 125-летия изобретения автомобиля 30 января с. г. в Штутгарте стартовало кругосветное путешествие трех Mercedes-Benz B-Class F-Cell. Электромобили проедут через 14 стран, расположенных на четырех континентах, и потратят на то, чтобы объехать вокруг света, 125 дней. Маршрут пройдет также через Россию – от границы с Казахстаном до границы с Финляндией, сообщает Autonews.ru.