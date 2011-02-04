Около 30 заводов GM, Ford и Сhryslerв в США остановились из-за непогоды

В США остановлено производство на 33 автомобильных заводах, расположенных на Среднем Западе. Как сообщает Automotive News, причиной производственного коллапса стали тяжелые погодные условия: Индиана, Огайо, Иллинойс, Мичиган и некоторые другие штаты оказались под воздействием сильнейших ледяных дождей, перешедших затем в метели. Из-за гололеда и заносов на дорогах полиция оказалась вынуждена закрыть многие трассы, поэтому трейлеры с автомобильными комплектующими и рабочие просто не могут добраться до заводов.

На настоящий момент частично или полностью остановлены конвейеры на восьми заводах General Motors, семи заводах Ford, одиннадцати предприятиях, входящих в концерн Chrysler, а также некоторых сборочных площадках Toyota, Subaru, Mitsubishi и Honda. Вместе с тем эксперты не считают, что Соединенным Штатам угрожает дефицит автомобилей: предполагается, что большая часть заводов в ближайшее время возобновит работу, сообщает Autontws.ru.