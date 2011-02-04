Сегодня в “Борисполь” из Египта прибудут 167 украинцев - МЧС

4 февраля во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины МЧС во взаимодействии с Министерством иностранных дел осуществит эвакуацию граждан Украины из Египта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ориентировочно в 14 часов в аэропорту "Борисполь" приземлится самолет с гражданами, которые обратились в посольство Украины в Египте с просьбой помочь в возвращении домой. Следующий рейс запланирован на субботу, 5 февраля.

В пятницу в Украину должны вернутся 167 человек, в субботу - 186.

В аэропорту "Борисполь" в случае необходимости предоставить помощь будут готовы психологи Министерства чрезвычайных ситуаций. Будет работать оперативная служба, а также будут подготовлены автобусы для перевозки граждан в Киев.

Работу оперативных служб в аэропорту будет координировать заместитель министра - руководитель аппарата МЧС Андрей БОНДАРЕНКО.