Украина и Польша обсудят во Львове модернизацию границы

Варшава.Представители украинского и польского правительств 2-3 марта во Львове обсудят вопрос модернизации межгосударственной границы для обеспечения путешествующим более комфортных условий ее пересечения.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал председатель Львовской облгосадминистрации, на которую приходится наибольшая часть польско-украинского приграничья, Михаил ЦИМБАЛЮК.

Он отметил, что польская граница с Украиной де-факто является восточной границей объединяющего сегодня 27 стран Европейского Союза, а украинская власть заинтересована в наилучшем ее обустройстве.

„Для нас важно, чтобы она была самой современной, чтобы люди имели наиболее комфортные условия пересечения границы”, - сказал председатель ОГА.

М.ЦИМБАЛЮК отметил, что участники встречи, которая состоится под председательством по меньшей мере вице-премьеров правительств, обсудят реализацию договоренности о сооружении двух новых пунктов пропуска на границе, а также их использование после Евро-2012.

„Для нас это очень важный визит, мы к нему начали подготовку и надеемся на его эффективность”, - сказал он.

Председатель ОГА также назвал одной из важных задач украинской власти использовать возможности дофинансирования развития пограничной инфраструктуры за средства Европейского Союза.

Он отметил, что сегодня во Львовской области на границе с Польшей действует 4 автомобильных и 4 железнодорожных пункта пропуска, а также действует один международный аэродром во Львове.

М.ЦИМБАЛЮК добавил, что тему развития пограничного сотрудничества и обустройства границы обсуждал также с представителями пограничных с Украиной польских воеводств.

Как сообщал УНИАН, М.ЦИМБАЛЮК принял участие в Польско-Украинском форуме самоуправления и Х Экономическом саммите „Польша-Украина”, которые прошли 3-4 февраля в Варшаве.

Форум и саммит проходят в рамках первого визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Польшу.