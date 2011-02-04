«Антонов» представит на выставке в Индии самолеты Ан-74, Ан-148 и Ан-158

Государственное предприятие «Антонов» (Киев) в период с 9 по 13 февраля примет участие в международной аэрокосмической выставке AeroIndia’2011 в городе Бангалор (Индия), в ходе которой представит самолеты Ан-74 и самолеты семейства Ан-148 и Ан-158.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГП «Антонов».

В сообщении отмечается, что сегодня «Антонов» предлагает новые самолеты, которые могут найти широкое применение в Индии и других странах Юго-Восточной Азии. Один из них - новый многоцелевой морской патрульный самолет Ан-74. Он предназначен для выполнения с высокой эффективностью широкого спектра задач, в том числе: воздушного и морского патрулирования; поддержки военных кораблей с возможностью противодействия противнику; проведения поисково-спасательных операций; электронной и радиоразведки; определения загрязнений морской поверхности.

При необходимости он может быть легко переоборудован для перевозки людей, эвакуации больных и раненных.

Благодаря своей уникальной конструкции Ан-74 может безопасно эксплуатироваться с малоподготовленных полос. От своих предшественников новый вариант Ан-74 отличается рядом значительных усовершенствований. На нем реализована концепция радикальной модернизации Ан-74, разработанная специалистами «Антонов» в содружестве с партнерами, в том числе с немецкой Aerodata и шведской SAAB. Она включает в себя установку новейших средств пилотирования, навигации и связи.

Для эксплуатации на региональных маршрутах Индии наилучшим образом подходят реактивные самолеты семейства Ан-148 и Ан-158.

Президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА отмечает: «Можно с уверенностью сказать, что Ан-148 и его модификации будут эффективно работать в Индии. Ведь они успешно прошли испытания в условиях высоких температур окружающего воздуха (до +40С) и высокогорья. Они могут выполнять полеты на любых воздушных трассах, включая маршруты с высокой интенсивностью полетов, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью. При этом они способны базироваться на широкой сети аэродромов. Приземляться Ан-148 и Ан-158 могут в условиях практически нулевой видимости. Потребность рынка Индии до 2025 г. в самолетах такого класса оценивается в 80 машин».

В ходе выставки состоятся переговоры и по другим перспективным направлениям сотрудничества.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) сотрудничает с Индией более 40 лет. Самолеты марки «Антонов» нашли самое широкое применение в этой стране со сложными климатическими условиями и многочисленными высокогорными аэродромами. Особое место среди них занимают Ан-32. Начиная с 1984 г. в Индию было поставлено 118 таких самолетов. Они успешно выполняют задачи, поставленные военными и гражданскими ведомствами, авиакомпаниями.

Хорошие качества Ан-32 позволили создать на его базе ряд модификаций, в том числе коммерческий транспортный самолет Ан-32Б и самолет для тушения лесных пожаров Ан-32П. Сегодня «Антонов» совместно с индийскими предприятиями намерен работать над модернизацией этих самолетов.

Хорошо зарекомендовали себя в индийских ВВС и средние военно-транспортные самолеты Ан-12. Поставка первой партии из семи машин была осуществлена еще в 1961 г. Всего же Индия закупила 46 таких самолетов, которые нашли широкое применение как для оборонных целей страны, так и в системе гражданских воздушных перевозок.