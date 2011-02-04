Львовский аэропорт станет вторым важнейшим в Украине - Цимбалюк

Варшава. Международное аэропорт во Львове после реконструкции станет вторым важнейшим аэропортом в Украине после “Борисполя”.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше заявил глава Львовской областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

Он отметил, что Львовский аэропорт имеет уникальное расположение, что позволит ему успешно конкурировать со многими аэропортами в Европе.

„Мы уже имеем предложения от многих мировых авиакомпаний об открытии новых рейсов”, - сказал губернатор.

По словам М.ЦИМБАЛЮКА, аэропорт во Львове сможет стать базой для заправки и сервисования транснациональных рейсов от США до Китая. Он добавил, что уже сейчас очень хорошо виден спрос на такие услуги.

М.ЦИМБАЛЮК сказал, что еще до конца текущего года будет подписан ряд договоров с европейскими авиаперевозчиками на открытие новых авиарейсов из Львова.

Губернатор Львовской области также назвал одной из важнейших задач, которую сейчас решает местная власть, таким образом организовать второй этап реконструкции аэропорта, чтобы не закрывать его на это время.

„Сейчас работаем над этим вопросом”, - сказал М.ЦИМБАЛЮК.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» - крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети.

Кабинет министров Украины распоряжением от 23 сентября 2009 года утвердил проект и титул строительства нового аэровокзала государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", разработанные предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин Украина". Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн.

В августе 2010 года правительство утвердило титул на выполнение проектно-исследовательских работ для реконструкции существующего пассажирского терминала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов». Согласно документу, сроки строительства – 2010-2011 гг., расчетная стоимость – 197,7 млн. грн., проектная организация – «Тебодин Украина».

Также Кабмин утвердил титул на выполнение проектно-исследовательских работ для строительства внешних сетей аэропорта. Стоимость данного строительства – 112,3 млн. грн., срок – 2010-2011 гг.