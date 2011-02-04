«Укрзализныця» в январе погрузила почти 617 тыс. т зерновых

За первый месяц 2011 г. железные дороги Украины погрузили 616,8 тыс. тонн зерновых грузов, из них на экспорт - 445,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, Донецкая железная дорога погрузила 18,8 тыс. тонн; Львовская - 31,9 тыс. тонн; Одесская - 159,5 тыс. тонн; Южная - 120,8 тыс. тонн; Юго-Западная - 246,3 тыс. тонн; Приднепровская - 39,5 тыс. тонн.

В среднем за сутки выгружалось 689 вагонов.

Как сообщал УНИАН, в январе 2010 года железные дороги Украины перевезли 1,132 млн. тонн зерновых грузов.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц. Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.