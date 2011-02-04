За неделю ситуация в Одесском и Ильичевском портах будет урегулирована

В течение 5-7 дней ситуация с оформлением контейнеров в Одесском и Ильичевском морских торговых портах будет урегулирована.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни, об этом во время пресс-конференции в Одессе сообщил заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей СЕМКА.

Задержка в оформлении и накоплении на складах портов грузов была связана с проверками участников внешнеэкономической деятельности Службой безопасности Украины в течение 18-25 января 2011 года, отметил он. На сегодня проверки закончены, и ситуация с оформлением грузов будет урегулирована в ближайшие дни. «С 18 по 25 января 2011 года мы имели существенное снижение объемов (оформления контейнеров – УНИАН), поскольку были введены достаточно серьезные меры контроля за товарами, которые перемещались через Одесский и Ильичевский морские порты», - сообщил С.СЕМКА.

В то же время общий показатель оформления грузов по итогам января 2011 года на 10-15% превышает аналогичный показатель по итогам января 2010 года. «Уменьшение объемов за неделю не повлияло на январские показатели по сравнению с январем 2010 года», - подчеркнул С.СЕМКА.

Он также отметил, что в ближайшее время будет сокращено количество контейнеров, находящихся в портах. «За последнюю неделю выросли объемы хранения товаров на площадках соответствующих портов. На сегодня это около 10 тыс. контейнеров. На протяжении 5-7 дней ситуация будет стабилизирована. Выйдем на уровень до 5 тыс. контейнеров», - сказал С.СЕМКА.

Как сообщал УНИАН, представители профсоюзов таможенных брокеров и перевозчиков, работающих в Одесском и Ильичевском портах, обратились к властям с просьбой о содействии в обеспечении бесперебойного пропуска грузов через порты региона, в которых, по их утверждению, представители контролирующих служб действуют «по коррупционной схеме».

В частности, сообщалось, что «поступила команда платить таможенникам неофициально наличными за каждый вывозимый контейнер: за проходной транзит – 300 долл., за внутренний транзит – 200 долл., за импорт (растаможку) – 500 долл.».