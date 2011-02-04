«Укрзализныця» заявляет о потерях из-за повреждений вагонов в портах

«Укрзализныця» заявляет о потерях из-за повреждений грузовых вагонов при выгрузке в портах.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце» со ссылкой на заместителя начальника Главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Бронислава КУЧЕРА.

По его словам, повреждения вагонов являются также одним из препятствий увеличению объемов перевозок грузов из-за дефицита подвижного состава, простоя его под ремонтами.

«Мы отцепляем для текущего ремонта ежесуточно около 1600 вагонов, из них 52% – поврежденные вагоны, то есть больше половина», – сказал он. В целом в год для ремонта «Укрзализныця» отцепляет 600 тыс. вагонов, из них 500 тыс. – полувагоны, являющиеся дефицитными.

По данным Б.КУЧЕРА, большая часть вагонов повреждается в морских портах из-за устаревшего оборудования выгрузки, в частности, грейферных кранов. При этом полностью взыскать потери от повреждений с портов не удается, поскольку повреждения достаточно сложно выявить, не имея возможности на территории портов досконально осмотреть вагоны.

«С начала года у нас всего 4700 вагонов выявленных, где составлены акты и выставлены какие-то счета, это малая часть. Сегодня около 12-13% – то, что мы можем выявить», – сказал он. При этом, по мнению Б.КУЧЕРА, полностью возместить потери даже от выявленных поврежденных вагонов не удается, так как порт оплачивает лишь объемы повреждения, не учитывая недополученную прибыль от простоя вагона в ремонте и пр. К примеру, не учитывается, что после серьезных повреждений зачастую вагон уже не может нормально функционировать и часто ремонтируется.

«Хуже всего состояние вагонов после выгрузки грейферным краном. Часто вырывается верхняя часть поперечных балок полувагонов, повреждаются крышки люков, обшивка вагонов – то, что требует очень большого объема работы», – отметил Б.КУЧЕР. По его словам, если ремонт вагона занимает в среднем около суток, то такие серьезные повреждения ремонтируются 1-2 недели. Стоимость ремонта также зависит от характера повреждения и может составить от 1 до 15 тысяч гривен.

Как отметил Б.КУЧЕР, 60% грейферных кранов в морских портах сегодня не соответствуют нормам выгрузки. Решением проблемы повреждения вагонов должна стать не только модернизация систем выгрузки в портах, но и штрафы за халатное отношение к подвижному составу при выгрузке, считает он.