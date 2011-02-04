Всех украинских граждан вывезут из Египта в ближайшие три дня - МАУ

Планируется, что все украинские граждане, находящиеся в настоящее время в Египте, будут возвращены в Украину 4-6 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая занимается этими авиаперевозками.

Согласно сообщению, таким образом, в течение этих трех дней из Египта в Украину вернется до двух тысяч граждан Украины.

В частности, в пятницу, 4 февраля, авиакомпания МАУ по запросу Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины выполнит два специальных дополнительных рейса в Киев – из Хургады и Каира.

Также в партнерстве с украинскими туроператорами «Пегас Туристик» и «Корал Тревел» с пятницы по воскресенье авиакомпания МАУ осуществит еще 8 полетов между курортными городами Египта и Украиной. В пятницу, 4 февраля, будет выполнен чартерный рейс из Табы в Киев, в субботу, 5 февраля, будут выполнены два чартерных рейса из Хургады в Киев. Кроме того, в воскресенье, 6 февраля, будут выполнены два чартерных рейса между Шарм-эль-Шейхом и Киевом, а также чартерные рейсы между Шарм-эль-Шейхом и Одессой, Харьковом и Донецком.