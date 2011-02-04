Компания «УВК» открыла складской комплекс в Днепропетровске

Компания «Українські вантажні кур’єри» («УВК») 1 февраля т.г. открыла складской комплекс класса «А» в Днепропетровске.

Об этом говорится на сайте компании.

Как указывается в сообщении, складской комплекс специализируется на хранении, имеет распределительный центр для ритейла и кросс-докинговый терминал для транзитных грузов.

Общая площадь комплекса составляет 3170 кв. м, из них 2880 кв. м занимают складские помещения, оставшуюся часть – офисные и подсобные помещения.

Справка УНИАН. Компания "Українські вантажні кур’єри" («УВК», Киев) основана в 2001 году и предоставляет полный комплекс логистических услуг на рынке Украины. Компания управляет логистическими комплексами в Донецке, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове и Симферополе.