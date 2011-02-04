В Кременчуге стоимость проезда в маршрутках вырастет до 2 грн.

В Кременчуге стоимость проезда в городских маршрутках с 10 февраля вырастет на 14% или на 25 коп. - до 2 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняли члены горисполкома Кременчуга.

«Проезд в маршрутках подорожает с 1,75 до 2 грн. Это произойдет 10 февраля, после того, как мы опубликуем принятое сегодня решение в газете горсовета», - сказал мэр Кременчуга Олег БАБАЕВ.

По его словам, маршрутчики просили увеличить тариф на проезд до 2,50 грн, но мэрия на такой шаг не пошла.

«Через две недели мы пересмотрим этот тариф для маршрутчиков, которые ездят через весь город. Не может быть за 2 грн. тариф для тех, кто едет 3 км и 26 км. Тем, у кого большой маршрут, стоит сделать дифференцированный тариф – в зависимости от дальности проезда пассажир будет оплачивать его стоимость», - сказал мэр Кременчуга.